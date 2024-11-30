تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 30 نوفمبر

تبقى الحالة الجوية في فلسطين، اليوم السبت، 30 نوفمبر، على ما هي عليه من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها العامة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو خلال النهار مشمسا إلى غائم بشكل جزئي، رغم الأجواء الباردة نهار اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: دون معدلاتها السنوية بقليل.

- الأجواء نهاراً: مشمس إلى غائم جزئي.

- الأجواء ليلاً: يسود جو بارد بشكل كبير.

- الرياح: خفيفة.

- البرودة: تبقى دون معدلاتها العامة في ساعات الصباح وتزداد في ساعات المساء والليل.

متوسط نسبة الرطوبة: 58٪.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

- استخدام وسائل تدفئة مناسبة.

- حماية كبار السن والأطفال من البرد القارس.

المصدر / فلسطين أون لاين