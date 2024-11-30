"بالرَّصاص والعبوات النَّاسفة".. مقاومون يتصدّون لاقتحامات الاحتلال بالضّفة الغربيّة

اندلعت اشتباكات مُسلّحة ومواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية، منذ الليلة الماضية حتّى فجر اليوم السبت.

في طولكرم، تصدى مقاومون بالرصاص لقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة، وأمطروها بزخات من الرصاص.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور حسام سبع السيد، بعد دهم منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

وفي جنين، تصدى مقامون لقوات الاحتلال التي اقتحمت سيلة الظهر، وامطروا قوات العدو بزخات من الرصاص. كما فجر مقاومون عددًا من العبوات الناسفة في القوة المقتحمة، محققين إصابات مؤكدة.

واندلعت مواجهات، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

في نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عراق بورين في نابلس.

وقال الهلال الأحمر، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

وأوضح أن شاباً (23 عاماً) أصيب بالرصاص الحي بالقدم، وآخر (19 عاماً) بالرصاص الحي بالقدمين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس، حيث اعتقلت الأسير المحرر “رائد كنعان” من بلدة زيتا، الذي أمضى 21 عام في الأسر.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين في حي “القرنعة”.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في المنطقة، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / وكالات