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مجزرتان "داميتان" شمال غزّة.. حماس: مجازر "بيت لاهيا" إمعان في الإبادة أمام سمع العالم وبصره

29 نوفمبر 2024 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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مجزرتان "داميتان" شمال غزّة.. حماس: مجازر "بيت لاهيا" إمعان في الإبادة أمام سمع العالم وبصره
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، مجزرة "دامية" راح ضحيتها ما لا يقل عن 10  مواطنين وأصيب قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل عائلة "البابا" في بيت لاهيا شمال غزة.

وكُشف اليوم عن تفاصيل مجزرة خلفها الاحتلال باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية منزلاً أوى إليه عشرات النازحين يعود لعائلة "أحمد" الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية أن أكثر من 50 شهيداً ومفقوداً في مجزرة عائلة "أحمد" في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، إن "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باستهداف منزِلَي عائلَتَي (أحمد) و(البابا) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو سبعين شهيداً، جلّهم من الأطفال والنساء، إضافة للعشرات من الجرحى".

وأضافت الحركة في بيان، أنه "لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب المنع الممنهج لدخول أطقم الإسعاف والدفاع المدني، في إمعان في حرب الإبادة الوحشية، والانتهاك المستمر لكافة القوانين والشرائع، والذي يحدث أمام سمع وبصر العالم".

وتابعت أنه "يواصل العدو الصهيوني حرب الإبادة الوحشية في شمال قطاع غزة، والتي بدأها قبل اثنين وخمسين يوماً، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، ويستهدف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، ويقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ويمنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث".

وطالب حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بـ"كسر الحصار عن شمال قطاع غزة، وإدخال فرق الإغاثة والإسعاف والإنقاذ، ووقف حملة الإبادة الممنهجة التي ينفّذها جيش الاحتلال الصهيوني ومجرمو الحرب من قادة الاحتلال، بحق المدنيين العزل، من مجازر وحشية وتطهير عرقي، وعملية تجويع إجرامية ممنهجة ومُثبَتة بتقارير المؤسسات الأممية".

 

 

#غزة #شمال غزة

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