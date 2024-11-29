الأمم المتحدة تعلن توقف مخابز وسط غزة بسبب عرقلة "إسرائيل" للإمدادات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت بسبب نقص الإمدادات جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الوضع التغذوي في أنحاء غزة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صرح متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 7 مخابز فقط تعمل من أصل 19 يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة ما زالت قائمة، بسبب الهجمات والعراقيل الإسرائيلية.

ولفت دوجاريك في مؤتمر صحفي، الانتباه إلى الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة الذين يكافحون من أجل البقاء وسط الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأربعاء، إن الجوع بقطاع غزة وصل إلى "مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في نفايات مضى عليها أسابيع".

ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة سياسة تجويع ممنهجة جراء شح المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.

وجراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، استفحلت المجاعة بكافة مناطق قطاع غزة، حيث قلص النازحون وجباتهم الغذائية واعتمدوا في أحيان كثيرة على دقيق تالف كان يتم تحويله عادة إلى طعام للحيوانات.

وقالت تقارير أممية، إن ثلثي الأطفال الذين يحصلون على العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024، تم تسجيلهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة بأن أكثر من 3400 طفل توجهوا لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد في الفترة بين الأول والثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وفي شمال غزة، أغلق مركز علاج سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان منذ بدء الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 7 أسابيع على الرغم من الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ويواجه القطاع الصحي شحا في الأدوية والمعدات والوقود والغذاء والمياه. ورغم التحديات قام شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة بتوصيل الإمدادات والعمل لإنشاء نقاط صحية إضافية في مواقع النزوح في مدينة غزة.