الأونروا تعلن عن توزيع طحين طارئ لدعم العائلات المسجلة في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق خطة طارئة لتوزيع أكياس الطحين على العائلات المسجلة لديها، استجابة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

آلية التوزيع وأولويات الاستحقاق

ووفقاً للأونروا، ستتم عملية التوزيع وفق نظام يعتمد على حجم العائلة وعدد أفرادها، حيث سيتم منح الأولوية للأسر الأكبر حجماً لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطة تأتي في ظل التحديات المتفاقمة من الحصار المستمر، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع.

موعد وأماكن التوزيع

من المتوقع أن تبدأ عملية توزيع الطحين خلال الأسبوع المقبل، وستقوم الوكالة بالإعلان عن المواعيد المحددة وأماكن نقاط التوزيع لاحقاً عبر منصاتها الرسمية.

دعوة لمتابعة الإعلانات الرسمية

دعت الأونروا العائلات المستفيدة إلى متابعة الإعلانات القادمة عبر موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل مواعيد وأماكن التوزيع.

وأهابت بالمواطنين الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان سير العملية بشكل منظم وسلس.

تفاصيل إضافية حول الفحص والاستحقاق

أشارت الأونروا إلى أن العائلات يمكنها الاستعلام عن استحقاقها عبر الرابط المخصص لفحص الدورات السابقة.

وأوضحت أن الدورة الرابعة للفحص ستُفعل قريباً، داعيةً الجميع إلى متابعة المنصات الرسمية للحصول على التحديثات فور إطلاقها.

أمل في التخفيف من المعاناة

تأتي هذه المساعدات الطارئة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يبعث الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية.