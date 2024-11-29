نعيم قاسم: حققنا نصرا كبيرا وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة اللبنانية حققت نصرا كبيرا في معركة "أولي البأس" أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006.

وأضاف قاسم في خطاب متلفز مساء اليوم الجمعة "وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة" مشددًا على أن الهزيمة تحيط العدو الإسرائيلي من كل جانب.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة بل برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، مبينا في الوقت ذاته التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق.

وأوضح أن %61 من الإسرائيليين أقروا أنهم لم ينتصروا في الحرب.

وبين قاسم أن حزب الله لم يريد الحرب ولكنه أراد مساندة غزة وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال، وأوقفناها من موقع قوتنا وتحت النار.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي كان خطيرا جدا وآلمنا وجعلنا نعيش حالة من الإرباك لـ10 أيام، لكن الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة.

ولفت إلى أن الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر (إسرائيل) كبيرة جدا بدليل نزوح مئات الآلاف من شمال فلسطين المحتلة.

وشدد على أن صمود المقاومين الأسطوري أرعب جيش الاحتلال وأدخل اليأس عند سياسييه وشعبه.

المصدر / فلسطين أون لاين