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تقارير عبريَّة تنشر تفاصيل "مُثيرة" عن هجوم مضادّ لدبَّابات في معارك شمال غزَّة

29 نوفمبر 2024 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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تقارير عبريَّة تنشر تفاصيل "مُثيرة" عن هجوم مضادّ لدبَّابات في معارك شمال غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن حدثًا أمنيًا صعبًا في شمال غزة، وقع خلال استهداف المقاومين جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة مضادة واستهداف قوة الإجلاء بقذيفة أخرى.

 وفي التفاصيل، نشر موقع "لبنون شيتح ايش" العبري تفاصيل الحدث الأمني "الصعب" في معارك شمال قطاع غزة، موضحًا أن الحادث هو "هجوم مضاد لدبابات".

وأشار الموقع العبري، إلى أن التقرير الأولي والصعب: هناك 3 جنود جرحى، 2 منهم صعبة، فيما قُتِل أحد الجنود". وأضافت" بدأ إطلاق النار المضاد للدبابات على جرافة عسكرية D9، ثم جاؤوا للإنقاذ، عادت الدبابة إلى الوراء وتعرضت لنيران أخرى مضادة للدبابات".

ونشرت وسائل الإعلام العبرية مقطع فيديو يُظهر هبوط طائرات مروحية تحمل جنوداً مصابين في مشفى "هداسا" بالقدس المحتلة.

 ووفقًا لآخر ما اعترف به الاحتلال، فقد سقط 38 قتيلًا في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، منذ مطلع نوفمبر الجاري.

 وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 420 على التوالي من معركة طوفان الأقصى دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاع القوات بين قتلى وجرحى، في ظل تكتيم قوات الاحتلال عن الخسائر الحقيقية في صفوف جنوده.

 

 

#قطاع غزة #شمال غزة #معارك غزة

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