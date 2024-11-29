ثالوث الموت والجوع والمرض.. الأمم المتَّحدة: الفلسطينيُّون يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت مفوضية الأمم المتحدة، عدم قدرتها على إيصال أية مساعدات إنسانية إلى شمال غزة، حيث يعتقد أن حوالي 70 ألف شخص ما زالوا هناك، بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات الإنسانية بصورة متكررة".

وقال ممثل مكتب المفوضية، أجيث سونغاي، إن الأمم المتحدة لا تستطيع إيصال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة "بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات".

وأشار سونغاي خلال مشاركته، إلى وجود خطر الجوع والمرض والموت في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، مشددًا على وجود حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية، وضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول هذه المساعدات.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 420 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 55 تواليًا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق عمل الطواقم الإنسانية في شمال القطاع وتمنعها من تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، مشيرًا إلى استهداف مباشر ومستمر لفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.