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القسَّام تتبنَّى إطلاق النَّار على مستوطنة "أرئيل".. وتنعَى منفِّذ العمليَّة الفدائيَّة

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أحد مجاهدينا الأبطال باغت عددًا من الجنود ..

القسَّام تتبنَّى إطلاق النَّار على مستوطنة "أرئيل".. وتنعَى منفِّذ العمليَّة الفدائيَّة

29 نوفمبر 2024 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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القسَّام تتبنَّى إطلاق النَّار على مستوطنة "أرئيل".. وتنعي منفِّذ العمليَّة الفدائيَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إن "أحد مجاهدينا الأبطال باغت ظهر يوم الجمعة، عددًا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".

وزفت الكتائب لشعبنا ولأمتنا منفذ العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا) من قرية عينبوس جنوب نابلس.

وشددت على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفّع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة. 

أُصيب 9 جنود مستوطنين، ظهر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة أريئيل، المقامة على أراضي سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال موقع أخبار أمنية من الميدان، إن 9 جنود ومستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة "أريئيل"، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ، ما أدّى لارتقائه شهيدًا.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن ثلاثةً من الإصابات، صُنّفت بـ"الخطيرة".

ولفت موقع يديعوت أحرونوت، إلى أن الاحتلال كان يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بعد استشهاد المنفذ الأول، إلّا أنه تراجع عن روايته، مؤكدًا أن منفذ العملية شخص واحد.

#سلفيت #عملية إطلاق نار

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