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الصِّحة بغزَّة: 33 شهيدًا و 137 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

29 نوفمبر 2024 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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الصِّحة بغزَّة: 33 شهيدًا و 137 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 420 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و 137 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,363 شهيدًا و 105,070 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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