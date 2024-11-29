فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم حالات خطيرة"..إصابة 9 مستوطنين في عمليَّة إطلاق نار "فدائيَّة" شمال الضّفة الغربيّة

وزير خارجية إسبانيا: لا نبيعُ الأسلحةَ لـ"إسرائيل" ولا تراخيص جديدة منذ أكتوبر 2023

الأونروا: قطاع غزَّة يشهدُ أشدَّ قصفٍ منذ الحرب العالمية الثَّانية

رفضًا لحرب الإبادة والتَّهجير".. حماس تدعو للنَّفير والمُشاركة الواسعة في مسيرات الغضب والتّضامُن

ما قصَّةُ الصُّورة التي نشرها صحفيٌّ "إسرائيلي" لجنودٍ مبتوري الأطراف "من نفس الفرقة"؟

30 شهيدًا في ليلةٍ داميةٍ على مخيم النُّصيرات

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 29 نوفمبر

لليوم الـ 38 تواليًا.. الاحتلال يُعطِّلُ عملَ الدّفاع المدني في شمال قطاع غزَّة

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الجمعة 29 نوفمبر

دولةٌ "شرق أوسطيَّة" ترسلُ أسلحةً للاحتلال.. وهذا شرطُها لإيصال "الشّحنة" !

"استشهاد أحد المنفِّذين"

محدث "بينهم حالات خطيرة"..إصابة 9 مستوطنين في عمليَّة إطلاق نار "فدائيَّة" شمال الضّفة الغربيّة

29 نوفمبر 2024 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
...

أُصيب 9 مستوطنين، ظهر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة أريئيل، المقامة على أراضي سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال موقع أخبار أمنية من الميدان، إن 9 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة "أريئيل"، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن ثلاثةً من الإصابات، صُنّفت بـ"الخطيرة".

ولفت موقع يديعوت أحرونوت، إلى أن الاحتلال يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بعد استشهاد المنفذ الأول.

يتبع..

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة