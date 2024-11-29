"بينهم حالات خطيرة"..إصابة 9 جنود ومستوطنين في عمليَّةٍ "فدائيَّة" شمال الضّفة الغربيّة

أُصيب 9 جنود مستوطنين، ظهر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة أريئيل، المقامة على أراضي سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال موقع أخبار أمنية من الميدان، إن 9 جنود ومستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار تجاه حافة قرب مستوطنة "أريئيل"، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ، ما أدّى لارتقائه شهيدًا.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن ثلاثةً من الإصابات، صُنّفت بـ"الخطيرة".

ولفت موقع يديعوت أحرونوت، إلى أن الاحتلال كان يطارد مشاركًا ثانيًا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بعد استشهاد المنفذ الأول، إلّا أنه تراجع عن روايته، مؤكدًا أن منفذ العملية شخص واحد.

يتبع..

المصدر / فلسطين اون لاين