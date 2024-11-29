الأونروا: قطاع غزَّة يشهدُ أشدَّ قصفٍ منذ الحرب العالمية الثَّانية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعنف قصف استهدف المدنيين في العصر الحديث.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت"أونروا" ، إن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من أطول أزمة لجوء في العالم، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد المأساة الإنسانية في القطاع.

وحذرت "أونروا" من أن الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة لا تلقى أي تحرك دولي رادع، مؤكدة أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل الحصار والتصعيد المستمر.

وقالت الأونروا إن "محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تُحل في العالم".

والمناسبة التي تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، نص عليها القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، للتذكير بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل "إسرائيل"؛ لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزةلليوم الـ 420 على التوالي، وسط قصف وإعدام ميداني، ونسف للمنازل وتدمير للخدمات الأساسية، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.

المصدر / وكالات