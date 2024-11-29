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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الجمعة 29 نوفمبر

29 نوفمبر 2024 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 29 نوفمبر ارتفاعًا طفيفًا آخر في درجات الحرارة، لكنها تبقى دون معدلاتها العامة. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، والله تعالى أعلى وأعلم.  

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع آخر طفيف.

- الأجواء نهاراً: غائماً جزئياً إلى غائم.

- الأجواء ليلاً: تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد بشكل كبير.

- الرياح: هادئة.

- البرودة: تبقى دون معدلاتها العامة في ساعات الصباح وتزداد في ساعات المساء والليل.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة. 

- استخدام وسائل تدفئة مناسبة. 

- حماية كبار السن والأطفال من البرد القارس. 

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة #أدنى درجات الحرارة

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