الاحتلال يعتقلُ مواطنين من نابلس ويخطر عائلةَ أسيرٍ بهدم منزلها في طولكرم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في مدينتي نابلس وطولكرم، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة بيت فوريك شرقي المدينة، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، ومصادر مركباتهم.

وقالت مصادر محلية، إإن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من محمد أبو حيط حنني، نجل القيادي المرحوم الشيخ حسام حنني، محمود الشيخ خضر، محمد الحسن نصر الله، وثائر بدران مليطات.

في طولكرم، أخطرت قوات الاحتلال عائلة الأسير محمد طلال أبو ياسين، بهدم منزلهم في بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال ألصقت قرار الهدم على جدار المنزل، وجاء فيه إعلان نية الاستيلاء وهدم الشقة السكنية التي يقطنها الأسير أبو ياسين، والكائنة في الحي الغربي من البلدة، ومنح العائلة 72 ساعة للاعتراض.

والأسير محمد أبو ياسين معتقل في سجون الاحتلال منذ كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

وفي وقت سابق، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طولكرم من الجهة الغربية، واتجهت صوب ضاحية شويكة، قبل أن تسير على طول شارع الجاروشية – دير الغصون باتجاه بلدة بلعا ومن ثم إلى عنبتا، حيث جابت الشوارع الرئيسة قبل انسحابها باتجاه حاجز “عناب” العسكري المقام شرق المحافظة.

المصدر / وكالات