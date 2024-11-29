مجازر متواصِلة.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخلُ يومها الـ 420 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ420 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 38 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ "10 آلاف خيمة تأوي النازحين جرفتها مياه البحر خلال يومين، ونناشد العالم لإنقاذ النازحين قبل فوات الأوان".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,330 شهيدًا و 104,933 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "السرحي" بشارع كشكو، داخل حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إنّ طواقمه انتشلت 3 شهــداء و 5 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "نصار" مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 4 شهداء بينهم امرأتان وطفل وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف منزلين في محيط مخبز أبو دية غربي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة، فيما واصل الاحتلال نسف المباني السكنية في مخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال 5 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الدحدوح قرب دوار أبو صرار بالنصيرات.

وأصيب 8 مواطنين، بعد استهداف الاحتلال لكافتيريا لورانس غربي دير البلح، فيما شنّت مدفعية الاحتلال قصفًا غرب مخيم النصيرات.

كما أُصيب مواطن جرّاء قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة سعيفان، في بلوك سي بمخيم النصيرات.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر نيرانها في محيط مقبرة القســام، وصوب منازل المواطنين في مخيم 5 بالنصيرات.

وقالت مصادر صحفية، إنّ الاحتلال قصف منزلاً القرب من صالة قصر السلطان بمخيم المغازي، ما أدّى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.



في خانيونس، ارتقى أربعة شهداء وأصيب خمسة آخرين، جراء استهداف مُسيّرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب غربي مدينة خان يونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف محيط منطقة الاستقامة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين