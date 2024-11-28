فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"يفتقر النُّفوذ السِّياسيُّ"... من هو روحي فتُّوح خليفة عبَّاس على رأس السُّلطة؟

ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضيّة في غزة

مرعبةً ومخيفةً... الصَّحفيُّ الدِّقس يكشف تفاصيل مروِّعةً عن المجازر الدَّمويَّة والمجاعة بمخيَّم جباليا

60 نائبًا بريطانيا يضغطون على لامي لفرض عقوبات شاملة ضد (إسرائيل)

آخر التّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 419 تواليًا

طلبة جامعة بلجيكيَّة يتركون فصولهم احتجاجًا على الحرب في غزَّة

إعلان عبَّاس الدُّستوريِّ.. نسف للقوانين الفلسطينيَّة واستغلال جديد للسُّلطة

15 ألف امرأة حامل بغزَّة على حافَّة المجاعة... الموت أو الإجهاض أو الولادة المبكِّرة

مسؤول أمميّ سابق: مذكِّرات اعتقال نتنياهو وغالانت تمهِّد لمرحلة جديدة من العدالة الدَّوليَّة

وثائقي ملفات بيبي" يفضح أسرار "غير مسبوقة" عن نتنياهو.. هيمنة "سارة" والهروب نحو غزَّة

محمد الغفاري.. لاعب في الدَّرجة الممتازة يرتقي شهيدًا بغزَّة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
...
محمد الغفاري.. لاعب في الدَّرجة الممتازة يرتقي شهيدًا بغزَّة
خانيونس/ فلسطين أون لاين:

التحق محمد الغفاري لاعب فريق كرة القدم  بنادي خدمات النصيرات، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، عقب استهدافه بطائرات قوات الاحتلال بالمخيم الجديد في النصيرات.

 وكان الغفاري "22" عامًا، يلعب  في مركز حراسة المرمى، وساهم بصعود فريقه لدوري الدرجة الممتازة، وكان ينتظره مستقبل باهر في مركزه.

وشيع جثمان الغفاري إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع  عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي خدمات النصيرات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وكثف الاحتلال الصهيوني من استهدافه للرياضيين خلال الأسابيع الأخيرة، ولوحظ ارتفاع متزايد في عدد شهداء الحركة الرياضية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد 544 شهيد رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاحتلال الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

#غزة #رياضة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة