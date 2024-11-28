"يفتقر النُّفوذ السِّياسيُّ"... من هو روحي فتُّوح خليفة عبَّاس على رأس السُّلطة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية عن من هو روحي فتوح؟ بعد أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إعلانًا دستوريًا جديدًا، نقل خلاله مهام وصلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بشكل مؤقت في حالة شغور المنصب وعدم وجود مجلس تشريعي.

ينص القرار على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيتولى مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة أقصاها 90 يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.

في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب ظروف قاهرة، يُمدد العمل بهذا الترتيب لفترة أخرى لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.

من هو روحي فتوح ؟

وُلد في قرية برقة عام 1949 وانتقل مع أسرته إلى مدينة رفح بعد نكبة 1948 .

تلقى تعليمه الأساسي في مدارس الأونروا، وأكمل الثانوية العامة في الأردن، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1979، والماجستير في العلوم السياسية عام 2002 .

انضم إلى حركة فتح عام 1968، وعمل في مواقع قيادية داخل الحركة، حيث شغل مناصب عدة، أبرزها أمين سر تنظيم فتح في سوريا وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة فلسطين .

عاد إلى فلسطين بعد اتفاقيات أوسلو، وأصبح مشرفًا على تنظيم فتح، وتقلد عدة مناصب وزارية وبرلمانية .

مناصب سياسية تولاها روحي فتوح