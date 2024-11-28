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طلبة جامعة بلجيكيَّة يتركون فصولهم احتجاجًا على الحرب في غزَّة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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طلبة جامعة بلجيكيَّة يتركون فصولهم احتجاجًا على الحرب في غزَّة
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

غادر نحو 100 طالب من جامعة غنت في بلجيكا فصولهم الدراسية ظهر اليوم الخميس للاحتجاج على حرب الإبادة المستمرة في غزة. ووفقاً لتقديرات الشرطة المحلية، نظم الطلاب احتجاجاً أمام إدارة الجامعة، مطالبين بقطع جميع الروابط مع (إسرائيل).

يأتي هذا الاحتجاج في إطار تطور مستمر للنقاشات التي دارت في الجامعة خلال الأشهر الأخيرة. ففي وقت سابق من العام، قام الطلاب باعتلاء أحد المباني الجامعية، مما دفع إدارة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات.

ورغم إنهاء الاحتجاج، تعهدت الجامعة بتشديد سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة بعض الشراكات، إلا أن مطالب الطلاب بفرض مقاطعة شاملة ل(إسرائيل) لم تجد استجابة.

وخلال الاحتجاج، رفع الطلاب لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "لا للكذب، اقطعوا الروابط"، معبرين عن خيبة أملهم من عدم الوفاء بالوعود التي أطلقها مدير الجامعة ريك فان دي وال.

كما انتقدوا مشروعيين جامعيين جديدين يشملان تعاوناً مع كيانات إسرائيلية، وهو ما تزعم الجامعة أنه يتماشى مع سياساتها الخاصة بحقوق الإنسان.

وجامعة غنت ليست الوحيدة التي شهدت مثل هذه الاحتجاجات، حيث نظم طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعات بلجيكية أخرى احتجاجات مماثلة اليوم الخميس تعبيراً عن قلقهم من تواصل الحرب في غزة.

#غزة #جرائم الاحتلال #حرب الإبادة

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