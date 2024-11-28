15 ألف امرأة حامل بغزَّة على حافَّة المجاعة... الموت أو الإجهاض أو الولادة المبكِّرة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخميس، من أن 15 ألف امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة بسبب سياسة التجويع والتعطيش التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

وذكرت الوكالة الأممية، حسابها في منصة "إكس"، أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وأنه من المتوقع أن تشهد المنطقة 4 آلاف حالة ولادة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الوكالة الأممية، إن نحو 15 ألف من هذه النساء الحوامل قد يكن على شفا المجاعة.

كما أكدت، أن الأمطار الغزيرة والمساعدات المحدودة فاقمت من أوضاع المهجرين في القطاع.

ولفتت الأونروا، إلى أن عام 2024 كان أكثر الأعوام فتكاً بالنسبة إلى العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، حيث لقي 281 منهم حتفهم على مستوى العالم، معظمها من موظفي الأونروا في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.