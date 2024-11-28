"ضع خطة وابدأ بتعليق القتال".. غانتس يوجِّه رسالةً لنتنياهو بشأن غزَّة وإعادة الأسرى

غزة/ فلسطين أون لاين

قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، اليوم الخميس: "إن على الحكومة إعادة أسراها من قطاع غزة وليس إدخال مستوطنين إليه، لدينا مستوطنات مباركة في يهودا والسامرة (تعبير تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية) فلنحافظ عليها.

ويرى غانتس، في تصريحات إذاعية، أنه ليس لدى إسرائيل "ما تبحث عنه في قطاع غزة سوى الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية منذ 14 شهرا والأمن"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

وتابع "أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ضع خطة وابدأ بتعليق القتال حتى تتحقق هذه الخطة.. ينبغي أن يتحلى نتنياهو بالشجاعة الكافية- إذا كان ينوي ترك المختطفين فليفعل، وإذا ظن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا ينوي أن يفعل فليقل".

وبشأن وقف إطلاق النار في لبنان قال غانتس: "الحكومة أخطأت واختارت وقف إطلاق النار قسرياً"، معتبرا أنه "كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أقوى بكثير يقلل من حجم حزب الله أكثر".

يذكر أن أحزابا يمينية إسرائيلية شريكة بالحكومة تدعو إلى احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه وتهجير السكان منه طوعيا.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل فجر الأربعاء، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها في الشهرين الأخيرين.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة".

من جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لـ"إسرائيل" من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر "إسرائيل" وجود 101 أسيرا بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي غربي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، حيث خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.