احتجاجات في أيرلندا الشَّماليَّة ضدَّ دعم "ماكدونالدز" للإبادة بغزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

نظمت مجموعة جمهورية مقرها فيرماناغ بإيرلندا الشمالية احتجاجًا أمام فرع ماكدونالدز الجديد في إنيسكيلين، اعتراضًا على ما وصفته بتواطؤ الشركة في "الإبادة الجماعية" بغزة.

وأقدمت "جمعية روبرت إيميت 1916 ليسناسكي" على تعليق لافتة مساء الأربعاء، في اليوم الأول من افتتاح الفرع الجديد، كُتب عليها: "ماكدونالدز يدعم الإبادة الجماعية في غزة. لا وجبات سعيدة في فلسطين."

وفي تصريح للمجموعة، قال متحدث باسمها: "توضح اللافتة بشكل قاطع تواطؤ ماكدونالدز في الإبادة الجماعية."

وأضاف: "سلسلة الوجبات السريعة تقدم الطعام مجانًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم حرب في فلسطين."

ودعت المجموعة الجمهور إلى التحلي بـ"وعي إنساني" ومقاطعة ماكدونالدز، التي "تربح من قتل الرجال والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية."

في المقابل، أوضح تقرير أن شركة ماكدونالدز العالمية لم تصرح بدعم (إسرائيل) صراحة، إلا أن الفرع الإسرائيلي المستقل قدم مؤخرًا آلاف الوجبات المجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستشفيات خلال الحرب الدائرة بغزة.

وأكدت الشركة الأم أن هذا القرار اتخذ بشكل مستقل من قبل الفرع الإسرائيلي ولم يكن بتوجيه من الإدارة العالمية.

شهدت دول عدة احتجاجات تدعو إلى مقاطعة ماكدونالدز بسبب اتهامات دعمها لـ(إسرائيل).

وفي أبريل الماضي، أعلنت ماكدونالدز أنها ستشتري جميع فروعها البالغ عددها 225 فرعًا من مشغل الامتياز "ألونيال."