تفاصيل امتحانات الصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تفاصيل عقد امتحانات النقل للصف الحادي عشر بفروع العلمي والأدبي وريادة الأعمال والصناعي (طلبة المحافظات الجنوبية)، مؤكدة على النقاط التالية:
تفاصيل الامتحانات:
- موعد الامتحانات: تبدأ الامتحانات يوم السبت 30 نوفمبر 2024، وتنتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
- آلية التنفيذ: تُجرى الامتحانات إلكترونياً، مع فتح الجلستين اليوميتين لمدة 24 ساعة.
- مدة الجلسة: 60 دقيقة لكل جلسة، تتضمن 20 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد.
تحميل البرمجية الخاصة:
- يمكن للطلبة تحميل البرمجية الخاصة بالامتحانات عبر الرابط التالي: اضغط هنا.
- البرمجية تعمل سواء كان هناك اتصال بالإنترنت أو لا، بشرط تحميلها مسبقاً وتوفر الإنترنت عند إرسال الإجابات.
الإرشادات والجدول الزمني:
للاطلاع على جدول الامتحانات والتعليمات وطريقة استخدام البرمجية، يرجى زيارة صفحة الوزارة على فيسبوك عبر الرابط: اضغط هنا.
ملاحظات هامة:
1. جميع الطلبة الذين أنهوا الصف العاشر في العام الدراسي 2022/2023 يحق لهم التقدم لهذه الامتحانات الإلكترونية.
2. يمكن للطلبة تغيير الفرع الدراسي أثناء الامتحانات، حيث ستظهر الامتحانات بناءً على الفرع المختار.
تحميل تطبيق وزارة التربية والتعليم:
لتحميل تطبيق الوزارة، يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا.
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على الصورة المرفقة التي توضح آليات التسجيل والالتحاق بالامتحانات.