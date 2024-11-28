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تفاصيل امتحانات الصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تفاصيل عقد امتحانات النقل للصف الحادي عشر بفروع العلمي والأدبي وريادة الأعمال والصناعي (طلبة المحافظات الجنوبية)، مؤكدة على النقاط التالية:

تفاصيل الامتحانات:

- موعد الامتحانات: تبدأ الامتحانات يوم السبت 30 نوفمبر 2024، وتنتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

- آلية التنفيذ: تُجرى الامتحانات إلكترونياً، مع فتح الجلستين اليوميتين لمدة 24 ساعة.

- مدة الجلسة: 60 دقيقة لكل جلسة، تتضمن 20 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد.

تحميل البرمجية الخاصة:

- يمكن للطلبة تحميل البرمجية الخاصة بالامتحانات عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

- البرمجية تعمل سواء كان هناك اتصال بالإنترنت أو لا، بشرط تحميلها مسبقاً وتوفر الإنترنت عند إرسال الإجابات.

الإرشادات والجدول الزمني:

للاطلاع على جدول الامتحانات والتعليمات وطريقة استخدام البرمجية، يرجى زيارة صفحة الوزارة على فيسبوك عبر الرابط: اضغط هنا.

ملاحظات هامة:

1. جميع الطلبة الذين أنهوا الصف العاشر في العام الدراسي 2022/2023 يحق لهم التقدم لهذه الامتحانات الإلكترونية.

2. يمكن للطلبة تغيير الفرع الدراسي أثناء الامتحانات، حيث ستظهر الامتحانات بناءً على الفرع المختار.

تحميل تطبيق وزارة التربية والتعليم:

لتحميل تطبيق الوزارة، يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على الصورة المرفقة التي توضح آليات التسجيل والالتحاق بالامتحانات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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