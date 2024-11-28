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"في اليوم العالميِّ للتَّضامن مع الشَّعب الفلسطيني"

حماس تدعو لمسيرات وفعاليات تضامنيَّة عالميَّة لوقف العدوان الصّهيوني عن شعبنا

28 نوفمبر 2024 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لمسيرات وفعاليات تضامنيَّة عالميَّة لوقف العدوان الصّهيوني عن شعبنا

دعتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال الصهيوني، لمواجهة مخططاته الفاشية وجرائم المستوطنين ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتفعيل جميع الإمكانات لدعم شعبنا في قطاع غزة.

وقالت حماس في  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنّ الاحتلال لا يزال يواصل العدوان الهمجي وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة منذ 419 يومًا، دمَّر خلالها كل مقومات الحياة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، في حرب وحشية لا مثيل لها في التاريخ، ستكون شاهدًا على إجرام الاحتلال وإرهابه.

وأكدت أنّ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11 من كل عام يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني يذكّرها بمسؤوليتها التاريخية، ويحثها على العمل الجاد والفاعل لوقف العدوان الصهيوني، والضغط على الاحتلال وداعميه لإنهاء الإبادة المستمرة ضد شعبنا.

ودعت حماس إلى اعتبار يومي الجمعة والسبت (29-30 نوفمبر) والأحد (1 ديسمبر) أيامًا تضامنية عالمية، تتحرك خلالها القوى والأحزاب والنقابات في الدول العربية والإسلامية والعالم الحر، عبر مسيرات وفعاليات في المدن والعواصم العالمية، من أجل وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #التضامن مع فلسطين #طوفان الأقصى

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