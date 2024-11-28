مستوطنون يعتدون على مزارعين في سالم شرق نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على عدد من المزارعين في قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ألون موريه" الجاثمة على أراضي قرى شرق نابلس، هاجموا مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة خلة الموسة شمالي القرية، واعتدوا عليهم بالضرب.

كما أقدم المستوطنون على إتلاف محصول الزيتون الذي جمعه المزارعون، واستولوا على آلة قطف الزيتون.

وأمس الأربعاء، هاجمت قوات الاحتلال المزارعين في قرية سالم شرقي نابلس، خلال توجههم إلى أراضيهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بينهم أطفال ونساء.

في حين أقدم مستوطنون، اليوم أيضا على قطع ما يقارب 100 شجرة زيتون من أراضي المواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء موسم الزيتون (407) اعتداءات.

ورصدت الهيئة ارتكاب جيش الاحتلال 120 حالة اعتداء، و242 حالة اعتداء للمستعمرين، و45 حالة اعتداء نفذتها الجهتان معاً.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات