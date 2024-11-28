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يونيسيف: 30% من الأطفال في قطاع غزَّة يعانون سوء التَّغذية الحاد

28 نوفمبر 2024 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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يونيسيف: 30% من الأطفال في قطاع غزَّة يعانون سوء التَّغذية الحاد

قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بفلسطين، كاظم أبو خلف، اليوم الخميس، إن الوضع في  شمالي قطاع غزة في غاية الصعوبة والمأساوية ويزداد سوءًا.

وأوضح أبو خلف في تصريحاتٍ إعلامية، أنّ 30% من الأطفال في قطاع غزة يعانون سوء التغذية الحاد، فيما يوجد 2500 طفل بالقطاع بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

ولفت إلى أنّ 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة دُمرت بشكل كامل.

وفي تقرير سابق، قالت المنظمة الأممية للطفولة، إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع بات "يتجاوز الكارثي".

وأشار مدير التغذية بمنظمة اليونيسيف فيكتور أغوايو، إلى أن هذا العدد من الأطفال في قطاع غزة يكابدون سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجًا فوريًا، وذلك بعد تحذيرات من المنظمة -في وقت سابق- من انفجار وشيك في (الأزمة الإنسانية وزيادة في) عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية.

وأفادت اليونيسيف بأن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في القطاع يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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