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بالصور بحماية قوَّات الاحتلال.. مستوطنون يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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بحماية قوَّات الاحتلال.. مستوطنون يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات وطقوس تلمودية فيها.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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