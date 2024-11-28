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الدِّفاع المدني:  أكثر من 80% من معدَّاتنا خرجتْ عن الخدمة جرَّاء استهدافات الاحتلال المُتواصِلة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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الدِّفاع المدني:  أكثر من 80% من معداتنا خرجت عن الخدمة جراء استهدافات الاحتلال المُتواصِلة

قال الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنّ خدماته توقفت كليًا في مدينة غزة ورفح ومناطق محافظة شمال القطاع، جرّاء منع الاحتلال وصول الوقود اللازم لتشغيل المعدات والمركبات.

وأوضح الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي، أنّ  أكثر من 80% من معداتنا خرجت عن الخدمة جراء الاستهدافات المتواصلة منذ بدء حرب الإبادة الجماعيّة.

وأكد أنّ الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية ومعدات الإسعاف والدفاع المدني بشكل متعمَّد، لزيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

ويواصل الإحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 37 على التوالي إيقاف منظومة الدفاع المدني كليًا عن العمل ويحتجز مركباته في محافظة شمال قطاع غزة.

ويُذكر أنه في تاريخ 23 أكتوبر 2024 هاجم جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني في شمالي قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوبي القطاع واختطف 10 منهم".

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمالي قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي وحرب الإبادة على محافظة شمال قطاع غزة، وسط قصف وإعدام ميداني، ونسف للمنازل وتدمير للخدمات الأساسية، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.

ويعدم الاحتلال في بلدة جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، أي مظاهر للحياة في المنطقة، إذ دمر أحياء سكنية كاملة، تحت قصف دموي مكثف وحصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية.

كما جرى إخراج المنظومتين الصحية والإغاثية عن الخدمة تماما، وتعطيل آبار المياه والمرافق الحياتية كاملة، ضمن سلسلة جرائم متواصلة.

وبعد اجتياحين في ديسمبر/ كانون الأول 2023 ومايو/ أيار 2024، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يجتاح فيها جيش الاحتلال جباليا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة قبل أكثر من عام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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