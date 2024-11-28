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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 28 نوفمبر

28 نوفمبر 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 28 نوفمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 28 نوفمبر ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لكنها تبقى منخفضة بالعموم ودون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس هذا اليوم مشمس نهاراً إلى غائم بشكل جزئي، بينما يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد.

- درجات الحرارة: انخفاض ملموس بحدود 3 درجات عن معدلاتها السنوية.

- حالة السماء: مشمس إلى غائم جزئي.

- الرياح: هادئة.

- البرودة: تزداد تدريجيًا من ساعات المساء وتصل إلى ذروتها ليلًا وصباحًا.

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نصائح هامة من الأرصاد الجوية:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

- استخدام وسائل تدفئة مناسبة.

- حماية كبار السن والأطفال من البرد القارس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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