"مجزرةٌ دامية".. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في النُّصيرات

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مجزرةً دامية جديدة باستهدافه مجموعة من المواطنين أمام منزل في المخيم الجديد شمال مخيم النّصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 9 شهداء، وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الأهالي أمام منزل لعائلة "سالم" في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما دمّرت طائرات الاحتلال الطوابق العلوية لعمارة الناصرة في مخيم 5 شمال النصيرات، بالإضافة إلى برج المستقبل على طريق المخيم الجديد.

وبدعمٍ أمريكي غير محدود، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 419 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين