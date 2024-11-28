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"تُفضِّل الانتظار ومُراقبة الوضع"

هآرتس: أغلب شركات الطَّيران الكبرى لن تعود لـ"تل أبيب" حتى 2025

28 نوفمبر 2024 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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هآرتس: أغلب شركات الطَّيران الكبرى لن تعود لـ"تل أبيب" حتى 2025

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ تدهورًا واضحًا حلّ بشركات الطيران في "إسرائيل" مقارنةً بنشاط الإقلاع والهبوط للطائرات قبل بدء الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وقالت الصحيفة العبرية، إنّ "15 شركة طيران فقط تعمل الآن في "إسرائيل" مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تنشط في "إسرائيل" قبل الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت أنّ أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى "إسرائيل" حتى عام 2025 رغم وقف إطلاق النار في لبنان، أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أنّ معظم شركات الطيران تفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد.

وأمس الأربعاء، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية تمديد تعليق رحلاتها إلى "تل  أبيب" حتى 31 ديسمبر.

وأعلنت شركات الطيران -خاصة الكبرى- أنها لن تعود للعمل في "إسرائيل" قبل عام 2025، وذلك بسبب تحويل الطائرات إلى وجهات بديلة، ما يجعل من الصعب عليها العودة الفورية إلى "إسرائيل".

وبحسب مسؤول "إسرائيلي" لصحيفة "هآرتس"، فإنَّ معظم شركات الطيران ستفضل تقليل المخاطر والانتظار قليلًا لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد قبل العودة إلى "إسرائيل". 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خسائر الاحتلال #طوفان الأقصى

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