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صحيفةٌ بريطانيَّة تكشف خطَّة واشنطن لتزويد (إسرائيل) بشُحنةٍ إضافيّة من الأسلحة

28 نوفمبر 2024 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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صحيفةٌ بريطانيَّة تكشف خطَّة واشنطن لتزويد (إسرائيل) بشُحنةٍ إضافيّة من الأسلحة

كشفتْ صحيفةٌ بريطانية، عن خطَّة واشنطن لتزويد "إسرائيل" بشحنة إضافية من الأسلحة تحتوي على قنابل وذخائر هجومية.

وقال صحيفة فايناشال تايمز البريطانية، إنّ مسؤولين أميركيين أبلغوا الكونغرس مؤخرًا عن خطة لتزويد إسرائيل بشحنة إضافية من أنظمة الذخيرة المعروفة باسم "جدام" (JDAM).

وأنظمة "جدام" أو "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة التي يصطلح عليها بـ"القنابل الغبية"، فتجعلها ذخائر موجهة -أي ذكية- قادرة على إصابة أهدافها بدقة.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن المسؤولين في إدارة بايدن أخطروا الكونغرس بأن واشنطن تعتزم تزويد "إسرائيل" كذلك بقنابل ذات قُطر صغير.

وأشارت إلى أن الكشف عن مثل هذه الصفقة، التي قد تواجه معارضة الكونغرس، عادةً ما يأتي قبيل الإعلان النهائي عن الصفقة.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة تستعد للموافقة على بيع أسلحة "لإسرائيل" تحتوي على قنابل وذخائر هجومية بقيمة 680 مليون دولار.

وتأتي الصفقة بعد بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى "لإسرائيل" بقيمة 20 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.

وفي يونيو/حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، وهي أقرب حليف "لتل أبيب" وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعمٍ أمريكي غير محدود، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 419 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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