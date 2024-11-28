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بالفيديو الاحتلال يُواصل اعتداءاته في الضّفة الغربيّة والمقاومة تتصدَّى

28 نوفمبر 2024 . الساعة 07:37 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضّفة الغربيّة والمقاومة تتصدَّى

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتداءات على مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اشتباكات مسلحة أجبرت الاحتلال على الانسحاب.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات مُسلّحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت لمنطقة جبل النصر بمخيم نور شمس شرقي طولكرم وحاصرت منزلًا في تلك المنطقة، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه المخيم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، إنّ مجاهديها استهدفوا تعزيزات الاحتلال في محور شارع نابلس، قرب أطراف مخيم نور شمس، بالرصاص.

فيما تصدت كتائب شهداء الاقصى مخيم نور شمس مجموعة الشهيد معتصم العلي، لقوات العدو في محور حي الدمج في مخيم نور شمس وأمطروها بالرصاص الحي.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وهم: جواد أوس عارف، ومحمد وليد عارف (43 عاما)، ويوسف بدوية من مخيم نور شمس، ومحمد شلباية (40 عاما) من جبل السيد في ضاحية ذنابة.

وفي مدينة الخليل، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة.

وفي رام الله، قالت مصادر صحفية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شابين من بلدة الساوية على مدخل بلدة سنجل، ثم نُقلا لمركز طوارئ البلدة لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية ترمسعيا شمال رام الله، ووزعت مناشير على السيارات في البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحام طولكرم #طوفان الأقصى

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