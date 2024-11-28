آخر التّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 419 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 419 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 37 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ "10 آلاف خيمة تأوي النازحين جرفتها مياه البحر خلال يومين، ونناشد العالم لإنقاذ النازحين قبل فوات الأوان".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,282 شهيدًا و104,880 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي سحويل وزقوت في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية وسط مخيم جباليا، فيما قالت مصادر صحفية، إنّ الاحتلال فجَّر "روبوتات مفخخة" بمحيط مستشفى الأندونيسي ودوار الشيخ زايد.

وارتقى الشهيدان الشقيقان حسن وطارق حامد العوضي في قصف الاحتلال مدخل مستشفى كمال عدوان شمال غزة، أمس



في المحافظة الوسطى، شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية الصهيونية مناطق شمال غرب المخيم.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين