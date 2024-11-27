"ملحمة الطُّوفان بيومها ال 418"... القسَّام تبثُّ مشاهد تفجير آليَّات وإسقاط مسيرة استخباراتيَّة في بيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 418 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية، وإسقاط مسيّرة استخباراتية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابتهما بصورة مباشرة.

وعرضت القسام مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرة مسيّرة من نوع "إيفو ماكس"، وذلك خلال ما وصفته بـ"مهمة استخباراتية لها في بيت لاهيا".

وتصف وسائل الإعلام الإسرائيلية القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع بأنه "ضار وصعب".

ويوم أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في المعارك "الضارية" مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من 50 يومًا.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مقتل جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير في معركة شمالي القطاع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة 13 العبرية، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سمح بنشر خبر مقتل الجندي الإسرائيلي تامر عثمان ، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما وهو من كفر ياسيف.



وفي وقت سابق من الثلاثاء أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد يونا بتسلئيل بريف اليالغ من العمر 23 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدفان "تشكيل كوماندوز"، بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر 2023 .

وبمقتل الجندي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 805، بينهم 378 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 417على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع.