"آثار التَّعذيب على أجسادهم".. الإفراج عن 3 أسرى بينهم رجل سبعينيّ من شمال غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدلى المسن صلاح بعلوشة (70 عامًا)، تفاصيل اعتقاله فور الإفراج عنه، ظهر اليوم الأربعاء، في ظروف صحية ونفسية صعبة.

وأوضح المحرر بعلوشة، في حديث صحافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزته بالقرب دوار الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة قبل شهرين، وتعرض وقتها للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال بعد احتجازه مع آخرين داخل بنايه يتواجد فيها الجيش شمالي القطاع.

وأضاف "بعلوشة، أن "جنود الاحتلال لم يرحموا صغيراً ولا كبيراً، ولا مريضاً ولا جريحاً حيث جرى اقتيادي مقيد الأيدي ومعصوب الأعين إلى أحد المعتقلات، وتعرضت هناك للتعذيب والتحقيق القاسي والمهين" .

وأشار الأسير السبعيني المحرر، إلى أن جنود جيش الاحتلال قاموا بالاعتداء عليه بفوهات البنادق التي يحمولنها، لافتاً إلى تعرضه لإهانات شديدة رغم أنه رجل كبير في السن، قائلًا: "إن جنود الاحتلال كانوا "يوجهون أسئلتهم لي بالقول - أين كنت في أحداث 7 اكتوبر – ثم يسبونني بشتائم بذيئة".

وصباح اليوم، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 3 أسرى فلسطينيين كانت قد احتجزتهم في اقتحامها لشمال قطاع غزة قبل شهرين، ويتبين من حالتهم الأولية أنهم في وضع صحي صعب.

وحسبما أظهرته الصور الأولية للأسرى المفرج عنهم وهم مسن وشابين، تظهر عليهم ندوب من جراء التعذيب الشديد الذي كانوا قد تعرضوا له.