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الصِّحة بغزَّة: 33 شهيدًا و134 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

27 نوفمبر 2024 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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الصِّحة بغزَّة: 33 شهيدًا و134 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 418  على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و134 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,282 شهيدًا و104,880 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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