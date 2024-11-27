لجانُ المُقاومة: صمودُ المقاومة الإسلاميَّة في لبنان حطَّم أوهام نتنياهو وأَفْشلَ موامرات الكيان الصهيونيّ

أشادت لجان المقاومة في فلسطين بالدور الجهادي المركزي الكبير الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان، إسناداً لقطاع غزَّة والمقاومة الفلسطينية في غزة وعموم فلسطين منذ بداية معركة طوفان الأقصى .

وقالت لجان المقاومة في تصريحٍ صحفي، إنّ "حزب الله قدّم تضحيات كبيرة وعظيمة سيذكرها التاريخ بمداد من نور وقدّم الآلاف من الشهداء القادة والمجاهدين وفي مقدمتهم الأمين العام الشهيد سماحة السيّد حسن نصر الله وكوكبة كبيرة من القادة الشهداء الأطهار" .

ووجّهت التحية للشعب اللبناني الشقيق، مُثمّنةً وقفته ومساندته وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ، في مواجهة العدو الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وقادته المحرمين وداعميه من الإدارة الامريكية والغرب الظالم .

وأكدت لجان المقاومة، أنّ إذعان العدو الصهيوني وقبوله بوقف إطلاق النار ما كان ليتم لولا صمود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله وتضحياتهم الجسام وثباتهم أمام الهجمة الصهيوأمريكية المسعورة، والتفاف بيئة المقاومة حولها.

وأوضحت أنّ صمود المقاومة الإسلامية في لبنان والقدرة الفائقة في توجيه الضربات القوية والنوعية التي وجهتها المقاومة للكيان الصهيوني للكيان الصهيوني وقادته المجرمين وفي مقدمتها ملاحقة المجرم نتنياهو في منزله وقصف "تل أبيب" وقاعدة الكرياه التابعة لوزارة الحرب الصهيونية والعشرات من القواعد العسكرية والاستخباراتية، حطَّمت أوهام نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط وتطويعه وخضاع قوى المقاومة وأثبتت أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحطيم وإفشال كل مخططات وموامرات الكيان الصهيوني التوسعية.

وبدأ فجر اليوم الأربعاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال "الإسرائيلي"، بعد فشل الاحتلال في احتلالها وإقامة منطقة أمنية إسرائيلية فيها.

وقالت وسائل إعلام عربية ودولية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش).

المصدر / فلسطين أون لاين