استشهاد الصَّحفي علاء برهوم بقصف الاحتلال على مدينة غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 منذ بدء حرب الإبادة "الجماعيّة" على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

يأتي ذلك، عقب ارتقاء الصحفي علاء الدين برهوم، جرّاء قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" مدرسة التّابعين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة.

ومن جهته، قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إنّ "قتل الاحتلال الصحفي “علاء الدين برهوم” واستهداف الصحفيين يهدف إلى سحق العمل الصحفي وإسكات صوت الحقيقة في غزة".

وشدّد المركز على أنّ قادة الدول والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم مطالبون بالتحرك الفوري والعاجل لردع "إسرائيل" وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين.

وذكر، أنّ الإحصائيات الأولية تظهر أن جيش الاحتلال قتل حوالي 190صحفياً وإعلامياً على الأقل، وأصاب 396 منهم، واعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في مجزرة دامية ارتكبتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، باستهداف مدرسة "التابعين" في شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ويُذكر أنّ هذا هو الاستهداف الثاني لمدرسة التابعين خلال شهور، عقب مجزرة "الفجر" الدامية التي ارتكبها الاحتلال في أغسطس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مدني وجرح العشرات جلهم من الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين