أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين الأربعاء 27 نوفمبر 

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

شهدت أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر، ارتفاعًا طفيفًا عن في عمليات البيع والشراء بعد انخفاضها.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل هذا اليوم على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 368-370 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 476-478 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين