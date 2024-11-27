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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 27 نوفمبر

27 نوفمبر 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 27 نوفمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها السنوية بخمسة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس هذا اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً طيلة اليوم وتزداد البرودة بشكل حاد مع ساعات المساء والليل، والله أعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم:

- الأمطار: تسقط زخات من الأمطار خلال ساعات المساء والليل على بعض المناطق.

- درجات الحرارة: انخفاض حاد.

- حالة السماء: غائمة غالباً.

- الرياح: تنشط.

- البرودة: باردة نهارًا، وتشتد تدريجيًا مع ساعات المساء وصولًا إلى ساعات الفجر.

نصائح هامة

تنصح الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة الباردة، من خلال:

- ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

- استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

- حماية كبار السن والأطفال من البرد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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