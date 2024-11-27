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اشتباكات مُسلَّحة عقب اقتحام الاحتلال طوباس ومخيم الفارعة

بالفيديو اشتباكات مُسلَّحة عقب اقتحام الاحتلال طوباس ومخيم الفارعة

27 نوفمبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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اشتباكات مُسلَّحة عقب اقتحام الاحتلال طوباس ومخيم الفارعة

اندلعت اشتباكات مسلحة، صباح الأربعاء، بين قوات الاحتلال ومقاومين، إثر اقتحام القوات الصّهيونية مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبي المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز الحمرا، بنحو عشر آليات عسكرية، وتمركزت في السوق القديم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت محيط منزل أحد المطاردين في مخيم الفارعة.

ودفعت  قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جرافاتها لمدينة طوباس ومخيم الفارعة وسط اشتباكات مسلحة ومتواصلة مع المقاومين.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تخريب في البنية التحتية في مدينة طوباس وسوق مخيم الفارعة.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات جرافات وآليات الاحتلال في طوباس، فيما أعلنت سرايا القدس-كتيبة طوباس، أنّ مقاتليها فجّروا عددًا من العبوات الناسفة بآليات العدو في محور السوق، مؤكدةً أنهم يواصلون خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الفارعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اشتباكات مسلحة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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