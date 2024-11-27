الاحتلالُ يشنُّ حملة اقتحامات في طوباس وقلقيلية ويهدمُ منزلَ الشَّهيد مهند العسود بالخليل

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في طوباس، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة، من جهة حاجز الحمرا، عقب تسلل قوات خاصة.

وأعلنت محافظة طوباس تأجيل وقت الدوام حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، حفاظا على سلامة المواطنين، وتحويل دوام المدارس ورياض الأطفال الكترونيًا نتيجة اقتحام الاحتلال المستمر.

في الخليل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا غربي المدينة، وتمركزت في محيط منزل الشهيد قبل أن تشرع بهدمه.

ويُذكر أنّ الشهيد مهند العسود، هو منفذ عملية ترقوميا، بتاريخ 1/9/2024 حيث قتل خلالها ثلاثة من جنود الاحتلال، قبل أن يستشهد في نفس اليوم في اشتباك مع جنود الاحتلال في مدينة الخليل.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال نابلس واعتقلت الشاب باسل عبد الحكيم دغلس، بعد دهم منزل ذويه.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "سياغة" واعتقلت الشاب براء ابراهيم سياغة في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت محمود أبو عليا والد الأسير صالح من بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين بعد دهم منازلهم، وهم ناجي نزال ونجله هاني، والأسير المحرر أمجد العلا، والشاب نصر جعيدي، والشابين أمجد عوينات وعبد الرحمن عليان.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات