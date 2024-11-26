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معارك جباليَّا "الضارية".. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة

26 نوفمبر 2024 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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معارك جباليَّا "الضارية".. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمالي قطاع غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في المعارك "الضارية" مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من 50 يومًا.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مقتل جندي في كتيبة نحشون (90) لواء كفير في معركة شمالي القطاع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة 13 العبرية، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سمح بنشر خبر مقتل الجندي الإسرائيلي تامر عثمان ، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما وهو من كفر ياسيف.

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد يونا بتسلئيل بريف اليالغ من العمر 23 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدفان "تشكيل كوماندوز"، بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر 2023 .

وبمقتل الجندي ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 805، بينهم 378 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 417على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع.


 

#غزة #معارك شمال غزة #معارك جباليا

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