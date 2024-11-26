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حماس: عمليَّة الدَّهس قرب "بني نعيم" رسالة واضحة بأنَّ شعلة المقاومة ستبقى حاضرةً

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حماس: عمليَّة الدَّهس قرب "بني نعيم" رسالة واضحة بأنَّ شعلة المقاومة ستبقى حاضرةً

26 نوفمبر 2024 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن عملية الدهس البطولية التي وقعت ظهر اليوم قرب بلدة بني نعيم شرقي الخليل، هي رسالة واضحة بأن شعلة المقاومة بالضفة ستبقى حاضرة للرد على ما يقترفه الاحتلال من إبادة وجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، "نعتبر هذه العملية رد فعل طبيعيا على جرائم الاحتلال واستهدافه أبناء شعبنا واعتداءاته على أسرانا داخل السجون، وتدنيسه للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكافة مقدساتنا".

وأكدت، أن شعبنا ومقاومتنا ستبقى على عهد الوفاء لدماء الشهداء، وأن فلسطين ستبقى تخرج المقاومين والأحرار، الذين يواصلون التصدي للاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه.

ودعت الحركة، في ختام بيانها، إلى مواصلة كافة أشكال المقاومة واستهداف الاحتلال، وتصعيد الاشتباك مع المستوطنين، ورفع فاتورة هذا العدوان الغاشم حتى اندحاره وانكساره.

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، بعملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في الخليل في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم، ونفذت عمليات مداهمة واسعة، تضمنت اعتقال طفل وسيدة فلسطينية.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، عقب عمليات دهم وتفتيش واعتقالات شنتها قوات الاحتلال.

#غزة #الخليل #بني نعيم #عملية الدهس

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