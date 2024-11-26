مجرزة "داميةً".. شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين بمدينة غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهداف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، كما استشهد آخرون إثر استهداف مجموعة من الأهالي في حيّ الشجاعية شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعد ظهر الثلاثاء، مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن المجزرة الإسرائيلية الجديدة بحق النازحين في مدينة غزة أسفرت عن 11 شهيدًا و30 إصابة.

ونوهت المصادر إلى أن مستشفى المعمداني استقبل أكثر من 30 مصابًا بجروح متفاوتة، إثر استهداف مدرسة في حي الزيتون تؤوي نازحين.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ417، حيث استمر الجيش الإسرائيلي بهجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة في القطاع، فيما تفاقمت المعاناة الإنسانية للنازحين بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم.