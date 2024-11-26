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نداء للضغط على (إسرائيل) لضمان الإجلاء الطبي للصحفي الجريح من غزة فادي الوحيدي

26 نوفمبر 2024 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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نداء للضغط على (إسرائيل) لضمان الإجلاء الطبي للصحفي الجريح من غزة فادي الوحيدي

أطلق مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) نداءً لقادة العالم والمنظمات الحقوقية والقضائية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الإجلاء الطبي الفوري للصحفي الجريح من غزة فادي الوحيدي.

وقال مركز حماية الصحفيين في ندائه اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على (إسرائيل) بموجب القانون الدولي تسهيل الإجلاء الطبي للصحفي فادي الوحيدي وجميع الصحفيين الجرحى اللذين يحتاجون للعاج خارج قطاع غزة.

ووفقًا للمعلومات التي وثقها المركز من مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة فإن حالة الصحفي الوحيد في تدهور مستمر بسبب نقص الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في ما تبقى من مستشفيات في غزة.

ونبه إلى أن الصحفي الوحيدي ما زال يرقد بوضع صحي خطير على سرير العناية المكثفة منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح المركز أنه رغم حملة إنقاذ الصحفي الوحيدي، التي أطلقها ذويه، وعدد من النشطاء، والطلبات التي قدمتها قناة الجزيرة والدعوات الأممية المتكررة، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض إجلائه إلى خارج غزة لتلقي العلاج.

وأكد مركز حماية الصحفيين أن استمرار رفض جيش الاحتلال السماح بسفر الصحفي الوحيدي، يعد إصراراً على تصفيته بوحشية، ومنعه من حقه في الرعاية الطبية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات ضد الصحفيين يهدد قيم الحرية والسلام العالمي. وسيؤدي الصمت وعدم التحرك لمواجهتها إلى التغاضي عن مثل هذه الممارسات في أماكن أخرى، وتقويض ضوابط وإجراءات القانون الدولي.

وتظهر الإحصائيات الأولية أن جيش الاحتلال قتل 190صحفياً وإعلامياً على الأقل، وأصاب 396 منهم، واعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبة مختلفة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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