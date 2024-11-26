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كتائبُ القسَّام تُفجّر مبنى مفخَّخًا وتصطادُ جنودَ الاحتلال في معارك شمال غزَّة

26 نوفمبر 2024 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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كتائبُ القسَّام تُفجّر مبنى مفخَّخًا وتصطادُ جنودَ الاحتلال في معارك شمال غزَّة

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 317 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد سقط 38 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين في جبهات القتال منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على مختلف جبهات القتال.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال مقتل 805 عسكريًا بين ضابط وجندي، بينهم 378 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. 

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5,427 عسكري، بينهم 793 حالتهم صعبة. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #معارك القسام

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