الأورومتوسطي: (إسرائيل) تمنعُ إدخال الأغطية والملابس وسط برد قارس وظروف إنسانيّة كارثيّة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمنع منذ أكثر من عام إدخال الأغطية والملابس والأحذية إلى قطاع غزة بما في ذلك احتياجات الأطفال في ظل دخول موسم برد قارس وظروف إنسانية كارثية.

وأوضح الأورومتوسطي، أنّ فصل الشتاء الثاني منذ بدء "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية في غزة يأتي في ظل نقص شديد بالملابس والأحذية التي مُنع دخولها من معابر القطاع منذ اليوم الأول للحرب إلا بكميات محدودة.

وأضاف "لا يوجد أي مبرر أو ضرورة عسكرية في القانون الدولي تمنع إدخال هذه الأساسيات إلى المدنيين".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل" تفرض قيودًا على احتياجات الفلسطينيين بغزة في إطار سعيها لفرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي ضمن جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي ترتكبها في القطاع.

وتابع "إجمالي ما يدخل إلى القطاع من شاحنات لم يتجاوز 6% من الاحتياجات وأغلب ذلك يتعلق بمواد غذائية، ولم يتعد ما يخص الملابس والأحذية 0.001 %، وهو ما تسبب بأزمة حقيقية".

وذكر المرصد الحقوقي، أنّ مئات آلاف الفلسطينيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن تُركوا دون ملابس كافية تحميهم من البرد القارس مع دخول فصل الشتاء، في ظل بقاء الغالبية العظمى منهم في الخيام.

وأكد أنّ هذه الظروف الكارثية تنذر بزيادة تعرض الفلسطينيين لأمراض خطيرة، في ظل عدم توفر العناية الطبية اللازمة.

وذكر أنّ "إسرائيل" تمنع كذلك الأساسيات الأخرى للحماية من برد الشتاء مثل البطانيات ومصادر التدفئة وكميات كافية من الخيام والشوادر.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ الحرمان المستمر والشديد من الأساسيات اللازمة للحياة هو فعل من أفعال الإبادة الجماعية عبر تجريد المدنيين من أبسط وسائل الحماية وخلق ظروف تهدف إلى تدميرهم ومحو وجودهم.

وطالب المنظمات الدولية والأممية بالعمل بجميع الوسائل الممكنة للضغط على "إسرائيل" لإدخال المواد الأساسية إلى غزة وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الحاصلة في القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين