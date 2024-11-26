"تفاصيل صادمة".. الصّحة تنشرُ تحديثًا لحصيلة مجازر الاحتلال ضدّ العائلات الفلسطينية

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وعلى مدار عام كامل، ارتكبت "إسرائيل" العديد من المجازر ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، بينهم نساء وأطفال.

هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" باستخدام آلته العسكرية، وبدعم أمريكي، تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية بقطاع غزة، وتحويل مناطق سكنية كاملة إلى أراضٍ غير قابلة للحياة.

وفي هذا الإطار، نشرتْ وزارة الصحة بغزة حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية المتواصلة.

وقالت وزراة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع نوفمبر الجاري.

وأوضحت أنّ عائلات مجموع عدد أفرادها 5444 شخصًا مُسحت من السجل المدني بالغارات "الإسرائيلية" منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع نوفمبر.

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل" أبادت 3463 عائلة عدد أفرادها 7934 فلسطينيًا ولم يبق منها إلا ناج واحد منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع نوفمبر، فيما مسحت 1410 عائلات بالكامل من السجل المدني.

وقالت وزارة الصّحة، إن أكثر العائلات فقدًا للأفراد هم: "النجار، المصري، عاشور، حجازي، عوض".

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,235 شهيدًا و104,638 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين